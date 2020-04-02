شكرا لقرائتكم نجم المصري: لم أتوقع رحيل أحمد فتحي وجاهز لخلافة الجوكر فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال كريم العراقي، نجم النادي المصري ومنتخب مصر الأوليمبي، إنه لم يتوقع رحيل أحمد فتحي، قائد الأهلي، بهذه الطريقة عن القلعة الحمراء وفي ذلك الوقت.
وتابع العراقي في تصريحات تلفزيونية: "أحمد فتحي لاعب كبير، ورحيله عن الأهلي سيكون مؤثر بشكل كبير.. والأحمر أصبح لا يضم سوى محمد هاني فقط".
وأضاف العراقي: "من المتوقع أن يتعاقد الأهلي مع ظهير أيمن جديد، واتمنى الانضمام للأهلي وجاهز لخلافة أحمد فتحي حال موافقة المصري".
وأشار إلى أن المنافسة داخل الأهلي ستكون صعبة ولكني قادر على اللعب بالاجتهاد ولدى طموحات كبيرة.
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