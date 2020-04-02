شكرا لقرائتكم ديسابر : كنت أرغب فى التعاقد مع فتحى خلال قيادة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الفرنسى سيباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز السابق أنه أبدى رغبته فى ضم أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى خلال توليه القيادة الفنية للفريق الازرق وهذا الامر جيد للطرفين .

وأوضح سيباستيان ديسابر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة 2 أن أحمد فتحى صاحب شخصية قوية وأضافة عظيمة لاى فريق و لاعب كبير داخل أرض الملعب .

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وأشار المدير الفنى لفريق بيراميدز السابق أنه كان يسعى للتعاقد مع لاعبين من الاهلى و الزمالك بسبب خبرتهم العالية وقدرتهم على المنافسة و تحقيق البطولات .

وتحدث الفرنسى ديسابر أنه قبل مهمة تدريب بيراميدز لبناء مشروع كروى لمدة 5 سنوات و لكن تغير مجالس الادارات وأن عقلية بعض اللاعبين فى سبب له الكثير من المشكلات فى الفريق أدت الى رحيلة .

ورفض ديسابر التعليق عن أمكانية تولية تدريب أحد الأندية فى مصر حاليا وأنه يعشق مدينة الاسماعلية و لديه صداقة شخصية باحد الاشخاص هناك .