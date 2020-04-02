شكرا لقرائتكم الاهلى يتلقى ترشيحات لضم أطهر الطاهر لدعم الجبهة اليُمنى بعد رحيل الجوكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي النادى الاهلى ترشيحات لضم أطهر الطاهر ظهير أيمن فريق الهلال السوداني لتدعيم الجبهة اليُمنى خلال المرحلة المقبلة بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري.

ويرحل أحمد فتحي من الاهلي بنهاية الموسم الجاري لعدم موافقته على العرض الذي قدمه له الاهلي لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه في موسمين بواقع 12 مليون جنيه في الموسم الواحد وبات فتحي قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه في ثلاثة مواسم.

وشهدت الأيام الماضية ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين وبعض المُحبين للنادي الاهلي بالتعاقد مع ظهير الهلال السوداني الذى قدم مستوى جيد مع نادي في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ، وأكد وكيل أعمال اللاعب أن أندية مصرية أبدت رغبتها في ضم ظهير الهلال دون أن يُفصح عن هذه الأندية.

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ويبحث الاهلي في الفترة المقبلة عن ظهير ايمن صاحب خبرات وأمكانيات فنية عالية لتدعيم الجبهة اليُمنى وهو ما ستبحثه لجنة التخطيط للكرة بالنادي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر.

على صعيد متصل ، لم يُبد رينيه فايلر إنزعاجاً واضحاً لرحيل أحمد فتحي لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري فقد أبدى المدير الفني للأهلي قناعة برحيل اللاعب، وقال مصدر في الاهلي ، لـ"اليوم السابع" أن فايلر كان يرى أن أحمد فتحي لاعب قوي وحماسي لكن لا يمكن أن يلعب أساسياً في فريق كالأهلي بسبب عامل السن حيث يبلغ اللاعب حالياً 37 عاماً.

وتابع المصدر : فايلر كان يرى أن فتحي دائم المشاكل إذا غاب عن التشكيل الأساسي وهذا أمر أغضب المدرب السويسري كثيراً حيث يؤكد فايلر دائماً أن اللاعب المتكامل هو من يؤدي دوره ويلتزم بتعليمات ورؤية المدير الفني في التشكيل ولا يعترض عليها ولا يُثير المشاكل حينما يجلس على الدكة.

وأوضح المصدر أن فايلر كان صريحاً مع أحمد فتحي في مرات كثيرة سابقة حينما أخبره بأن عليه التحكم في أعصابه وعدم إثارة المشاكل وأحترام وجهة نظر الجهاز الفني بعدم المشاركة في بعض المباريات لأن هذا أمر خاص بالمدير الفني ولا يمكن الإعتراض عليه.