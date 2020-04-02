شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدوري من صلاحيات الرابطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، برئاسة فريق العمل الذي شكله اتحاد الكرة، لبحث المستجدات الخاصة بالمسابقات والظروف الراهنة، حيث سيتولى فريق العمل رفع كافة المستجدات للاتحاد والتنسيق حول الأمور المرتبطة بين الرابطة والاتحاد.

علماً أن صلاحية إلغاء الدوري من عدمه، ستكون ضمن اختصاصات مجلس إدارة رابطة المحترفين، وفق النظام الأساسي للرابطة والاتحاد، كما أن الرابطة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية والاتحادين الدولي والآسيوي بالتعاون مع الاتحاد بشأن تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.

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