الحضري يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي: ارتكبت نفس الخطأ

وجه عصام الحضري الحارس السابق لمنتخب مصر، رسالة إلي أحمد فتحي لاعب الاهلي، عقب إعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء إلى نادي بيراميدز وعدم التجديد ورحيله بنهاية الموسم الجاري .

ونشر الحضري رسالة لاحمد فتحي علي صفحته بتويتر ، "صديقي و اخي احمد فتحي سعدت و تشرفت باللعب بجوارك و تشاركنا حصد البطولات في النادي الاهلي و منتخب مصر و كنت اود ان تنهي مسيرتك في النادي الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطأي لكن هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم و اتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت".

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وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.