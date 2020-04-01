شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يهاجم وكيله السابق نادر شوقي: «خليك في رمضان صبحي بيجيب دولارات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أحمد فتحي، لاعب المنتخب المصري ونادي الأهلي، وكيله السابق، نادر شوقي، الذي أعلن انفصاله عن اللاعب، صباح الأربعاء، على خلفية تأخره في تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

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وقال «فتحي»، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «أنت عملك المهني السري، لا يسمحلك تتكلم على لسان لاعب، ولا يسمحلك إنك تكسب شهرة بسبب لاعب، وكونك في عمل (سحت) بتكسب فقط من ورا لاعبين دورك لا يفيد بأي شيء».

أضاف: «بعد إذنك إلزم حجرك الصحي، وطلع أحمد فتحي من دماغك أحسنلك.. رمضان صبحي بيجيب دولارات ركز معاه، صاحب بالين كذاب».

كان «فتحي» طلب من لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح 48 ساعة للرد وحسم الأمر، قبل أن يحسم اللاعب أمره بالرحيل عن النادي والانتقال إلى بيراميدز الذي قدم له عرضًا أكبر من الأهلي.