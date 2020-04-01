- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مالك نيوكاسل يوافق على بيع النادي الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
كشفت التقارير الصحيفة مالك نادي نيوكاسل يونايتد الانكليزي، مايك اشلي وافق على بيع نادي نيوكاسل، إما لصندوق الإستثمارات السعودي أو للسيدة أماندا ستافيلي.
وكانت صحيفة الميرور قد اكدت حرصه بشكل متزايد على بيع فريق نيوكاسل وهو وافق على القيام بهذا الأمر، وتم إرسال الوثائق إلى رابطة الدوري الانكليزي الممتاز "البريميرليغ" و لكن لم يتم الاتفاق حتى الآن بين صندوق الاستثمارات السعودي و المالك الحالي على مبلغ النهائي محدد لحسم الصفقة في القريب العاجل.
ويبدو حتى الساعة ان التركيز لا يزال من صندوق الاستثمارات السعودي لتحقيق صفقة شراء النادي أكثر من السيدة ستافيلي، والحوار اصبح في امتاره الاخيرة مع ملاك النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر مالك نيوكاسل يوافق على بيع النادي الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.