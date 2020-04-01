مالك نيوكاسل يوافق على بيع النادي الانجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

كشفت التقارير الصحيفة مالك ​نادي نيوكاسل يونايتد​ الانكليزي، ​مايك اشلي​ وافق على بيع نادي نيوكاسل، إما لصندوق الإستثمارات السعودي أو للسيدة ​أماندا ستافيلي​.



وكانت صحيفة الميرور قد اكدت حرصه بشكل متزايد على بيع فريق نيوكاسل وهو وافق على القيام بهذا الأمر، وتم إرسال الوثائق إلى رابطة الدوري الانكليزي الممتاز "​البريميرليغ​" و لكن لم يتم الاتفاق حتى الآن بين ​صندوق الاستثمارات السعودي​ و المالك الحالي على مبلغ النهائي محدد لحسم الصفقة في القريب العاجل.

ويبدو حتى الساعة ان التركيز لا يزال من صندوق الاستثمارات السعودي لتحقيق صفقة شراء النادي أكثر من السيدة ستافيلي، والحوار اصبح في امتاره الاخيرة مع ملاك النادي.