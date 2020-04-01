ابراهيموفيتش: اهم شيء الان ايجاد حل لهذا الوضع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

تحدث نجم ​فريق ميلان الايطالي​، المهاجم المخضرم السويدي زلاتان ​إبراهيموفيتش​، عقب التقارير عن اعتزاله نهاية الموسم الحالي.



وقال إبراهيموفيتش عن مستقبله: "لا أعرف، كل يوم يحدث شيئا جديدا، من كان يتنبأ بهذا الوضع؟ علينا فقط محاولة العيش والاستمتاع بالحياة، لدي عائلة أعتني بها، وهم يشعرون بالراحة لذلك أشعر بالرضا".

واضاف ابراهيموفيتش:" بعد انتشار ​فيروس كورونا​ ولم يسمح لنا بالخروج بعد اغلاق مكان التدريبات الأمر مأساوي، ولكننا علينا احترام النظام والتحلي بالصبر، الصحة تأتي قبل كل شيء يجب ايجاد حل سريع للوباء".