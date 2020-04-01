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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابراهيموفيتش: اهم شيء الان ايجاد حل لهذا الوضع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
تحدث نجم فريق ميلان الايطالي، المهاجم المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عقب التقارير عن اعتزاله نهاية الموسم الحالي.
وقال إبراهيموفيتش عن مستقبله: "لا أعرف، كل يوم يحدث شيئا جديدا، من كان يتنبأ بهذا الوضع؟ علينا فقط محاولة العيش والاستمتاع بالحياة، لدي عائلة أعتني بها، وهم يشعرون بالراحة لذلك أشعر بالرضا".
واضاف ابراهيموفيتش:" بعد انتشار فيروس كورونا ولم يسمح لنا بالخروج بعد اغلاق مكان التدريبات الأمر مأساوي، ولكننا علينا احترام النظام والتحلي بالصبر، الصحة تأتي قبل كل شيء يجب ايجاد حل سريع للوباء".
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