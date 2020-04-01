شكرا لقرائتكم كارتيرون يعكف على مشاهدة مباريات الزمالك لتحديد نقاط الضعف والأخطاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي مشاهدة العديد من مباريات الفريق خلال فترة التوقف الحالية لتحديد الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون والجهاز الفني في بعض المباريات لتصحيحها عند عودة النشاط، خاصة ان الفريق مقبل علي مباراتي الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا امام الرجاء المغربي.

ويحرص كارتيرون يوميا علي مشاهدة مباراة للفريق خلال الموسم الحالي ودراسة كل النقاط ف المباراة ، مع تدوين ملاحظاته ومناقشة الجهاز المعاون فيها خلال الفترة الحالية.

من ناحية اخري صرف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، 5.5 مليون جنيه من مستحقات لاعبى الفريق فى الساعات الماضية، بعدما وعد مرتضى منصور رئيس الزمالك، اللاعبين، بصرف تلك المستحقات رغم توقف النشاط الرياضى تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

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وكان مرتضى منصور قد أكد من قبل صرف 10 ملايين جنيه، للاعبى الأبيض، من مستحقاتهم المالية والمكافآت المالية الخاصة بهم، خلال الأيام الجارية، حيث شدد رئيس قلعة ميت عقبة، على التزام النادى بكافة الحقوق المالية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى، رغم إغلاق النادى وتوقف النشاط الرياضى لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، مشددًا على أن لاعبى الأبيض حصلوا على مستحقاتهم، المتبقى فقط هو 10 ملايين جنيه للاعبين ومرتبطين بالفترة الحالية، قائلاً: "هذا حقهم وسيحصلون عليه، خاصة أنهلا توجد أزمة مالية فى الزمالك ولكن الأزمة المتواجدة تتمثل فى السيولة المالية"، وذلك قبل أن يقرر صرف 5.5 مليون جنيه لهم اليوم من مستحقاتهم المالية.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.