شكرا لقرائتكم خالد الغندور: من الظلم تتويج الأهلي بطلا للدوري هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، مع الإعلامي خالد الغندور على قناة الزمالك: "بنسبة كبيرة سيتم إلغاء الدوري المصري بسبب تفشي فيروس كورونا".
وأضاف "ليس من المنطقي منح الأهلي لقب الدوري الممتاز حال إلغاء المسابقة، هناك أمور أخرى سيتوقف عليها هذا القرار مثل الفرق التي ستشارك في بطولات أفريقيا والأندية الهابطة والصاعدة".
وتابع "في حال عدم استكمال الدوري هذا الموسم، سيتم إلغاء البطولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم في الوقت الحالي".
وأتم "على سبيل المثال ليفربول يقترب من حصد البريميرليج بعد غياب طويل، ورغم ذلك هناك حالة من الغموض بشأن مصير الدوري الإنجليزي".
في سياق أخر، أكمل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سلسلة الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور.
فاز فتحي مع الأهلي بـ 18 بطولة في 12 سنة، حيث حقق لقب الدوري مع النادي الأهلي 9 مرات، كأس مصر مرة واحدة، وكأس السوبر المحلي 3 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.
وأضاف "ليس من المنطقي منح الأهلي لقب الدوري الممتاز حال إلغاء المسابقة، هناك أمور أخرى سيتوقف عليها هذا القرار مثل الفرق التي ستشارك في بطولات أفريقيا والأندية الهابطة والصاعدة".
وتابع "في حال عدم استكمال الدوري هذا الموسم، سيتم إلغاء البطولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم في الوقت الحالي".
وأتم "على سبيل المثال ليفربول يقترب من حصد البريميرليج بعد غياب طويل، ورغم ذلك هناك حالة من الغموض بشأن مصير الدوري الإنجليزي".
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور: من الظلم تتويج الأهلي بطلا للدوري هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.