شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك يحتاج هذه الصفقات الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد الغندور خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، على قناة الزمالك، أن القلعة البيضاء تحتاج الدعم بصفقات في مراكز الظهير الأيمن، ورأس الحربة الصريح، ولاعب الوسط، مشيرا أن الأخير لابد أن يكون مزيج من إمكانيات دونجا لاعب بيراميدز وساسي لاعب الفريق الحالي.

وأوضح الغندور أنه من الطبيعي توقع اللاعبين الراحلين عن الزمالك الصيف المقبل، وهم محمد عنتر وكاسونجو ومحمد حسن، لكن يبقى هذا مجرد توقع وليس معلومة، ولم يحدث جلسة بين كارتيرون وادارة الزمالك في هذا الشأن".

وعن وجود نية لعمل صفقات تبادلية للزمالك مع بيراميدز، قال الغندور، إن العلاقة الطيبة بين رئيس رئيس الزمالك ونظيره في بيراميدز تسمح بوجود هذه الصفقات التى تخدم الناديين.

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واشار إلى أن أحمد فتحي لم يعلن وجهته المقبلة حتى الآن، كما لم يعلن بيراميدز ضم اللاعب، ومن الوارد أن تكون الوجهة الزمالك أو بيراميدز.

وأكمل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سلسلة الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور.

فاز فتحي مع الأهلي بـ 18 بطولة في 12 سنة، حيث حقق لقب الدوري مع النادي الأهلي 9 مرات، كأس مصر مرة واحدة، وكأس السوبر المحلي 3 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.