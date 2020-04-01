شكرا لقرائتكم صالح جمعة يلمح لرحيله عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح صالح جمعة لاعب النادى الأهلى لرحيله عن القلعة الحمراء بعد ساعات من مغادرة زميله أحمد فتحى.

ونشر صالح صورة عبر أستورى انستجرام الخاص به صورة تجمعه بالثلاثى الذى رحل عن الأهلى وهما وليد أزارو وأحمد فتحى وعبد الله السعيد باستثناء وليد سليمان الذى جدد عقده مؤخرا مع القلعة الحمراء.

وعلق صالح جمعة على الصورة :" بالتوفيق يا أسطورة".

وأصدر أحمد فتحى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر بياناً رسمياً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، وكتب الجوكر: "بسم الله الرحمن الرحيم .. بداية أحب أن أنفى كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بينى وبين إدارة الأهلى العظيمة فلا داعى لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتى بهم أو وجود خلافات معهم فلا يصح جملا وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بينى أنا كعاشق ولاعب للنادى الأهلى وإدارته التى لم تدخر جهداً فى توفير كل السبل والظروف لإنهاء أى خلافات مزعومة وغير صحيحة".

Advertisements

وأضاف فتحى "بعد أكثر من 12 عاما من العطاء لجدران الأهلى محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار الأهلى العظيم فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هى اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد فى حياتى المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل الأهلى الذى أتمنى له كل التوفيق والنجاح فهذه هى سنة الحياة".

وتابع الجوكر "لقد اتخذت قرارا لأكون صادقاً معكم وهو أصعب قرار اتخذته فى حياتى المهنية كلاعب كرة قدم والتى استمرت طوال 20 عاما لم ادخر جهدا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادى الأهلى، قرارى يرفضه القلب بشدة لكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وعلمتنا الحياة أن نخرج مرفوعى الرأس من الباب الكبير ونحن فى أوج عطائنا كى لا نصبح عبئا على النادى أو الجماهير وكما قولت استخرت الله رافعاً الحرج عن مجلس ادارة النادى الموقر لاعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادى والبحث عن تجربة جديدة وشغف جديد فى مكان آخر".



