شكرا لقرائتكم شوبير: الأهلي فوجئ اليوم برغبة أحمد فتحي في الحصول على 16 مليون في الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن رفض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجديد عقده مع القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كان مفاجئاً لمسئولي النادي بعد الاتفاق علي كافة التفاصيل مع اللاعب وتجهيز العقود للتوقيع عليها.

وقال شوبير، في فيديو له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الأهلي كان انهى اتفاقه مع احمد فتحي، على تجديد عقده، حيث جهز مسئولي النادي الأحمر العقود للاعب للتوقيع عليها اليوم"، مضيفا:"احمد فتحي، كان يرغب في الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم، في حين اصر الأهلي على 11 مليون، قبل ان يتم التوصل لاتفاق بحصوله على 11 مليون في السنة الاولى و12 مليون في السنة الثانية".

وأضاف:"الأهلي فوجئ اليوم برغبة اللاعب في الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم، ليتم رفض طلبه"ّ

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وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.