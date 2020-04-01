شكرا لقرائتكم لم تستغرق دقائق.. أحمد فتحى يحذف "استورى" هجومه على نادر شوقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذف أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى صورة الرد على نادر شوقى وكيل السابق عقب دقائق معدودة من نشرها خلال صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى .

ونشر أحمد فتحى صورة عبر الاستورى الخاص به بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام ردا على نادر شوقى و كيل اللاعبين الذى أعلن عدم التعامل معه من اليوم بعد رحيله عن الأهلى.

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وعلّق فتحي على تغريدة نادر شوقي قائلًا :"أنت عملك المهني السري لا يسمحلك انك تتكلم على لسان لاعب، ولا يسمحلك انك تكسب شهرة بسبب لاعب".

وأضاف :"وكونك في عمل سحت بتكسب فقط من ورا اللاعبين دورك لا يفيد بأي شيء، بعد اذنك الزم حجرك الصحي، وطلع أحمد فتحي من دماغك احسنلك".

وأتم فتحي رده على نادر شوقي قائلًا :"رمضان صبحي بيجيب دولارات ركّز معاه، صاحب بالين كداب يا جميل".