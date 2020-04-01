شكرا لقرائتكم خالد الغندور: أحمد فتحي مش أول مرة يفكر بعقله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي خالد الغندور أن أحمد فتحى اتخذ قرار عقلاني بالرحيل عن النادي الأهلي، موضحا أن اللاعب فضل من قبل اللعب في الدوري القطري، كما تواجد مع عبد الله السعيد الموسم الماضي واتفق مع الزمالك لولا تدخل تركي أل الشيخ.
وأكد الغندور خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، على قناة الزمالك، أن ما فعله أحمد فتحي هو احتراف يحدث في كل دول العالم، موضحا أنه لا يوجد داع للمثالية وادعاءات الانتماء.
وتابع: "فتحي فكر في مستقبله ومستقبل أسرته، وللأسف البعض ممن ينتمون للإعلام والمفترض فيهم الحيادية يهاجمون اللاعب".
وأكمل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سلسلة الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور.
فاز فتحي مع الأهلي بـ 18 بطولة في 12 سنة، حيث حقق لقب الدوري مع النادي الأهلي 9 مرات، كأس مصر مرة واحدة، وكأس السوبر المحلي 3 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.
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