شكرا لقرائتكم نادر شوقي يكشف المسكوت عنه في مفاوضات الأهلي وأحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين الشهير أن النادي الأهلي قدم خطوات عديدة في التفاوض مع احمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول الذي أعلن ظهر اليوم رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق أن الأهلي قرب المسافات بشكل كبير واقترب من الرقم الذي اتفقت مع أحمد فتحي عليه للتجديد مع القلعة الحمراء دون النظر الى أي عرض مقدم من اللاعب.

وأوضح نادر شوقي، أنه لا يعلم ما إذا كان اللاعب يمتلك عرضاً من الزمالك أو لا لأن الغريم التقليدي للقلعة البيضاء لا يتحدث معه في صفقات وأنه علم قبل سابق بالمفاوضات التي تمت معه قبل عامين.

وتحدث نادر شوقي، عن أن احمد فتحي امتلك عرضاً من بيراميدز وكان الاتفاق على أنه حال الوصول الى الرقم الذي عرض عليه سيتم غلق باب الرحيل وسيتم التجديد للأهلي دون ان تكون هناك مشكلات.

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وشدد وكيل اللاعبين، على أنه انسحب لأن أحمد فتحي أخل بالاتفاق بينهما والخاص بالتوقيع على التجديد حال الوصول الى الرقم المذكور مشدداً علي أن فتحي قام بطلب المزيد من الأموال خلال الجلسة الأخيرة التي جمعته ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي وهو ما جعلني أندهش من تغيير موقف اللاعب مشدداً على أن الأهلي تجاوب في النهاية وقرب المسافات بشكل يجعل موقفه سليم من التجديد للاعب.

وأردف: "لا يجوز أن نختلف في الأراء في نصف الموسم فنعلن الرحيل"، مؤكداً أنه كان في صف اللاعب وليس النادي على عكس الاتهامات التي وجهت اليه"، مشددا على انسحابه من المفاوضات وطلبه من اللاعب ابلاغ إدارة الأهلي بعد اتصال دار بينهما في الثانية عشرة ظهراً وأبلغني بقراره ما جعلني أرفض وأطالبه بإبلاغ إدارة النادي بنفسه واعلاني الانفصال لأنني أحترم عملي خاصة وأنني لاحظت ان اللاعب لم يصارحني ببعض الأمور الخاصة به.

وأشار نادر شوقي، إلى أن أحمد فتحي لاعب كبير للغاية ويمتلك تاريخ طويل لكن ما حدث أدهشني رافضاً الإفصاح عن القيمة المالية التي حددها النادي الأهلي لكنه اكد أنها تفوق الفئة الأولى بالقلعة الحمراء، وذلك حتى يتفادى خلق فتنة داجل جدران النادي الشهير.