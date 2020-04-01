شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : الأهلي رفض طلب أحمد فتحي بالتجديد مقابل 16 مليونا فى الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن رفض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجديد عقده مع القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كان مفاجئاً لمسئولي النادي بعد الاتفاق علي كافة التفاصيل مع اللاعب وتجهيز العقود للتوقيع عليها.
وأضاف:"الأهلي فوجئ اليوم برغبة اللاعب في الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم، ليتم رفض طلبه"ّ
أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .
وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.
بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.
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