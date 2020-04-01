شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : الأهلي رفض طلب أحمد فتحي بالتجديد مقابل 16 مليونا فى الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن رفض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجديد عقده مع القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كان مفاجئاً لمسئولي النادي بعد الاتفاق علي كافة التفاصيل مع اللاعب وتجهيز العقود للتوقيع عليها.

وقال شوبير، في فيديو له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الأهلي كان انهى اتفاقه مع احمد فتحي، على تجديد عقده، حيث جهز مسئولي النادي الأحمر العقود للاعب للتوقيع عليها اليوم"، مضيفا:"احمد فتحي، كان يرغب في الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم، في حين اصر الأهلي على 11 مليون، قبل ان يتم التوصل لاتفاق بحصوله على 11 مليون في السنة الاولى و12 مليون في السنة الثانية".

وأضاف:"الأهلي فوجئ اليوم برغبة اللاعب في الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم، ليتم رفض طلبه"ّ

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