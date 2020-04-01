شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى : عرض بيراميدز لضم أحمد فتحى 3 أضعاف ما قدمه الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادر شوقى الوكيل السابق للاعب أحمد فتحى أن النادى الاهلى تقدم بخطوات كبيرة لحسم التجديد للاعب، و لكن تم التراجع بشكل غريب خلال الجلسة التى جمعتهم منذ أيام مع مسئولى القلعة الحمراء .
وأوضح نادر شوقى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى يمتلك عرض من نادى بيراميدز 3 أضعاف الذى عرض من لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء خلال الثلاث سنوات قادمة وأنه صارحنى بالعرض الذى يمتلكه .
وأشار نادر شوقى إلى أنه رفض إبلاغ مسئولى النادى الأهلى بعدم الموافقة على الاستمرار داخل القلعة الحمراء و تم انهاء علاقة العمل بينى وبينه منذ تلك اللحظة .
وتابع قائلا " أنه كان يوجد اتفاق بين أحمد فتحى و بينى على رقم معين يحصل عليه من القلعة الحمراء دون النظر إلى أى تعاقدات داخلية أو خارجية و هذا الرقم تم الوصول اليه بالاتفاق مع لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى وتعجبت من التردد فى اتخاذ القرار " .
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