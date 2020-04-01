شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، تصعيد 3 ناشئين عقب فترة التوقف ، والزمالك يطلب مهلة في قضية فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

مكالمة أحمد مرتضى تحسم انتقال أحمد أيمن منصور إلى الزمالك

شهدت الفترة الأخيرة مفاوضات من جانب إدارة نادى الزمالك مع أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، الذى يجيد اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر، تمهيدا للدخول فى مفاوضات مع ناديه لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأجرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك مكالمة خاصة مع أيمن منصور لاعب الفريق السابق ووالد نجم بيراميدز من أجل تقريب وجهات النظر فى صفقة ضم اللاعب.

الزمالك يطلب مهلة فى قضية فيريرا بالـ"كاس" حتى نهاية أبريل

تقدمت إدارة نادى الزمالك، بطعن على الحكم الصادر فى قضية البرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، والذى جاء من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإلزام النادى الأبيض بسداد 400 ألف دولار للمدرب البرتغالى ومعاونيه السابقين بجهاز الفريق.

"كاف" يحتفل بعمرو زكى: "عيد ميلاد سعيد لمهاجم منتخب مصر"

احتفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد النجم عمرو زكى، مهاجم مصر ونادى الزمالك السابق، وهنأه بعيد ميلاده عبر تويتر.

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كارتيرون يفضل إعارة إمام عاشور فى الموسم الجديد

يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خروج إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق الأبيض، معارا فى الموسم الجديد من قلعة ميت عقبة حتى يشارك بشكل أساسى بصورة منتظمة، ثم يعود إلى الفريق الأبيض عقب نهاية تلك الإعارة.

المغربى حميد أحداد يتدرب فى "البلكونة" أثناء العزل المنزلى

نشر المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار للرجاء المغربى عبر حسابه على إنستجرام جانب من تدريباته فى "البلكونة" أثناء العزل المنزلى، للحفاظ على لياقته البدنية، واشترط مسئولو الزمالك تفعيل الرجاء المغربى لبند شراء حميد أحداد جناح الفريق الأبيض المعار إلى نظيره المغربى للموافقة على مشاركته أمام الزمالك فى اللقاء، الذى كان من المقرر إقامته فى مايو المقبل قبل توقف النشاط الكروي فى العالم بسبب فيروس كورونا.

كارتيرون يستقر على ضم 3 ناشئين لمران الزمالك بعد نهاية التوقف

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على ضم مجموعة من ناشئى الفريق بعد نهاية فترة التوقف الحالية إلى تدريبات الفريق الأول بالنادى، حيث يتوقف النشاط حاليا فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.