شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد : شوبير مثال صارخ لبند تضارب المصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عن بند تضارب المصالح، الذي يهاجمه أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق.

وقال مجاهد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، إن أحمد شوبير ضرب لنا مثلين صارخين على بند تضارب المصالح.

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وتابع أن المثال الأول تمثل في توجيه خطابات رسمية من الاتحاد المصري لرؤساء الاتحادات الإفريقية، شمال إفريقيا بالتحديد، لإجراء حوارات صحفية مع رؤساء هذه الاتحادات مع نائب رئيس الاتحاد المصري وتسهيل مهمته الإعلامية، وهذه الخطابات رسمية وموجودة باتحاد الكرة، وهو ما تمت مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة وتم توجيه اللوم من كافة الزملاء على القيام بذلك.

والمثال الثاني تمثل في تصريحات الكابتن شوبير نفسه من يومين فقط بأنه سيحسم أمر ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في حال موافقة الجهة التي يعمل بها، وهو دليل عملي على عدم حريته في اتخاذ قراره في العمل العام، موضحا أن العصمة ليست في يده، وبالتالي هناك تضارب مصالح صارخ.

وشدد مجاهد على أنه يشكر شوبير على حديثه الدائم في الموضوع، والذي يظهر الوضع الصارخ لتضارب المصالح.