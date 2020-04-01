شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة لـ" أحمد فتحي" : انت تاريخ صعب أى حد بيحب الأهلي ومصر ينساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد عمارة لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق رسالة إلى أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الاحمر عقب رفضه تجديد عقده مع القلعة الحمراء والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجاء محمد عمارة معلقا على صورة اللاعب أحمد فتحى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك قائلا "ربنا معاك انت تاريخ صعب اي حد بيحب الاهلي ومصر ينساك".

وأصدر أحمد فتحى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر بياناً رسمياً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، وكتب الجوكر: "بسم الله الرحمن الرحيم .. بداية أحب أن أنفى كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بينى وبين إدارة الأهلى العظيمة فلا داعى لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتى بهم أو وجود خلافات معهم فلا يصح جملا وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بينى أنا كعاشق ولاعب للنادى الأهلى وإدارته التى لم تدخر جهداً فى توفير كل السبل والظروف لإنهاء أى خلافات مزعومة وغير صحيحة".

وأضاف فتحى "بعد أكثر من 12 عاما من العطاء لجدران الأهلى محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار الأهلى العظيم فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هى اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد فى حياتى المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل الأهلى الذى أتمنى له كل التوفيق والنجاح فهذه هى سنة الحياة".

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وتابع الجوكر "لقد اتخذت قرارا لأكون صادقاً معكم وهو أصعب قرار اتخذته فى حياتى المهنية كلاعب كرة قدم والتى استمرت طوال 20 عاما لم ادخر جهدا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادى الأهلى، قرارى يرفضه القلب بشدة لكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وعلمتنا الحياة أن نخرج مرفوعى الرأس من الباب الكبير ونحن فى أوج عطائنا كى لا نصبح عبئا على النادى أو الجماهير وكما قولت استخرت الله رافعاً الحرج عن مجلس ادارة النادى الموقر لاعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادى والبحث عن تجربة جديدة وشغف جديد فى مكان آخر".

واختتم فتحى : "فى هذه اللحظات وأنا أكتب كلماتى هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادى العظيمة والتى صنعت اسم ونجومية أحمد فتحى يعلم الله مابداخلى من مشاعر تجاه تلك الجماهير التى لايزال أصداء صوتها فى اذانى وهى التى طالما غمرتنى بالحب والمساندة الدائمة فى جميع الاوقات والتى لم استطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات وأهيب بجمهور النادى الاهلى بعدم الاستماع للمنصات الإعلامية المختلفة التى قد لا تتحرى الحقيقة فى نشر أى ملابسات خاصة فى هذا الموضوع وعدم اعطاء الفرصة للمساس بحبى وتقديرى لكم .. فى النهاية أرجو من كل الجماهير المحبة والعاشقة للأهلى ان تتفهم هذا القرار النابع من كونى أريد تخليد الصورة التى رأنى بها جمهور الأهلى خلال فترة تواجدى وأنى لاأريد المساس بهذه الصورة التى لاتفارق ذهنى وحفظ الالقاب التى تطلق على من قبل جمهور النادى العظيم والمشاعر المتبادلة بينا ، بعد الاعتزال الذى قد يكون قريباً ..أخيراً احب أن اتوجه بالشكر لكل اللاعبين والاجهزة الفنية ومجالس الادارات التى تعاملت معها فى خلال فترة تواجدى فى النادى الاهلى ..ربما انتهت علاقتى الان كلاعب بالنادى الاهلى ولكن سأظل مشجعاً ومحباً وفخوراً كونى واحد من أبناء وجمهور الاهلى العظيم".



