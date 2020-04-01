شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يتراجع ويحذف الرد على وكيله السابق نادر شوقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى صورة الرد على نادر شوقى وكيل السابق عقب دقائق معدودة من نشرها خلال صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى .
وعلّق فتحي على تغريدة نادر شوقي قائلًا :"أنت عملك المهني السري لا يسمحلك انك تتكلم على لسان لاعب، ولا يسمحلك انك تكسب شهرة بسبب لاعب".
وأضاف :"وكونك في عمل سحت بتكسب فقط من ورا اللاعبين دورك لا يفيد بأي شيء، بعد اذنك الزم حجرك الصحي، وطلع أحمد فتحي من دماغك احسنلك".
وأتم فتحي رده على نادر شوقي قائلًا :"رمضان صبحي بيجيب دولارات ركّز معاه، صاحب بالين كداب يا جميل".
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