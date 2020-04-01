شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1/4/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 1/4/2020 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها تداول نشطاء علي الفيس بوك صورة لأحمد فتحي لاعب الاهلي ، مع مسئولي نادي بيراميدز بعد ما أعلن عن عدم تجديده للقلعة الحمراء اليوم الاربعاء ، ورحيله بنهاية الموسم الحالي. نشطاء الفيس يتداولون صورة لأحمد فتحي مع مسئولي بيراميدز تداول نشطاء علي الفيس بوك صورة لأحمد فتحي لاعب الاهلي ، مع مسئولي نادي بيراميدز بعد ما أعلن عن عدم تجديده للقلعة الحمراء اليوم الاربعاء ، ورحيله بنهاية الموسم الحالي. تصدر هشتاج أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب قرار عدم تجديد تعاقدة و الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالى . أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها عن إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس 2020 بسبب تفشى كورونا.. طلب عدد من مراقبي المسابقات المساواة مع مراقبي الحكام بعد موافقة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على زيادة بدلات الحكام . Advertisements عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مديري مديريات الشباب والرياضة فى جميع محافظات الجمهورية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس أصبح محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى هو قائد الفريق الأول بعد رحيل أحمد فتحى بشكل رسمى بنهاية الموسم. استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على ضم مجموعة من ناشئى الفريق بعد نهاية فترة التوقف الحالية إلى تدريبات الفريق الأول بالنادى. أصدر أحمد فتحى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر بياناً رسمياً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

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