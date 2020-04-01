شكرا لقرائتكم خبر عن "ديفندر" الأهلي لأحمد فتحي : هتوحشني يا جوكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودّع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي زميله بالفريق أحمد فتحي بعد رحيل الأخير من القلعة الحمراء ، حيث كتب حمدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" برفقة صورة له مع أحمد فتحي: من أكثر الناس اللي حبيتها جوه الملعب وبره الملعب ..وأتعلمت منك كتير ..وبتمنالك التوفيق دايما يارب ..وهتوحشني يا جوكر والله.

أحمد فتحي سيرحل من الاهلي بنهاية الموسم الجاري لعدم موافقته على العرض الذي قدمه له الاهلي لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه في موسمين بواقع 12 مليون جنيه في الموسم الواحد وبات فتحي قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه في ثلاثة مواسم.

على صعيد متصل ، طرح البعض سؤلاً خلال الساعات الماضية وهو: هل تُجبر لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أحمد فتحي لاعب الاهلي مع القلعة الحمراء ستة أشهر إضافية رغم إعلان رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري؟

الأتحاد الدولي لكرة القدم يدرس حالياً مشروع قرار لتعويض الأندية عن الضرر الذي لحق بها جراء تجميد النشاط الرياضي في العالم كله جراء "جانحة" كورونا وهناك مشروع قرار بتمديد عقود جميع اللاعبين لمدة ستة أشهر إضافية خاصة وأن ملامح المسابقات الكروية في العالم كله مازال غير واضح فبعض المسابقاتت قد يتم تأجيلها وأخرى قد يتم إلغاؤها وكإنها لم تقم من .

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في الأسبوع الماضي كشفت "رويترز" عن وثيقة داخلية مُسربة من الفيفا أظهرت أن مجموعة العمل تجري تقييما لمقترحات حول تمديد العقود الحالية للاعبين والمدربين حتى نهاية مواسم كرة القدم المؤجلة أو لمدة ستة أشهر عقب نهاية العقود الحالية.

وفي حالة صدور قرار من الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لمدة ستة أشهر سيكون من الوارد بقاء أحمد فتحي حتى يناير المقبل في القلعة الحمراء أما إذا أصر اللاعب على الرحيل سيكون من حق الاهلي الحصول على تعويض والعكس صحيح وقد يمكن رحيل اللاعب بالتراضي ودون أي تعويضات الصيف المقبل دون تنفيذ قرار الفيفا بالشهور الستة الإضافة لو تم إصدار هذا القرار رسمياً خلال الفترة المقبلة.

وينطبق نفس االامر بالتأكيد على ثنائي الاهلي شريف إكرامي وحسام عاشور الذى ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري وأعلن هو الأخر الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.