كاف: كأس الأمم 2021 في موعدها.. وسنتكيف مع الوضع الصحي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي ستقام في الكاميرون، لا تزال في موعدها بشهري يناير وفبراير المقبلين، مشيراً إلى أن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بسبب فيروس كورونا جزء من الافتراضات.

وقال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "ليموند" الفرنسية: "قررنا تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، التي كانت مقررة في نهاية مارس بناءً على ما طلبته الاتحادات منا".

وأضاف أحمد أحمد: "وكان هذا القرار مفروضاً مع تعليق العديد من الخطوط الجوية، وصعوبة التحاق اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا بمنتخباتهم، سننتظر حتى نعرف متي سيمكننا لعب مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات".

وواصل: "الجولة الخامسة من التصفيات مقرر لها في يونيو، ولا يزال الوقت مبكراً لتحديد ما إذا كانت ستقام في موعدها أم لا، ولكن لا يزال لدينا أجندة دولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر".

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وأضاف رئيس كاف: "حتى لو كان ذلك يعني تأجيل الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة في نوفمبر، سنناقش هذا الأمر مع فيفا، والتي تبدو منفتحة على التعديلات للأجندة الدولية".

وأكد أحمد أحمد على إقامة كأس أمم أفريقيا 2021 في موعدها: "في الوقت الذي أتكلم فيه، لا يزال من المقرر إقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، في شهري يناير وفبراير المقبلين".

وعن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 4 إلى 25 أبريل، قال أحمد: "من السابق لأوانه تحديد موعد إقامة البطولة، سواء في 2020 أو 2021، الشيء الوحيد الذي يبدو واضحًا هو أن البطولة لن تقام في الكاميرون في يونيو ويوليو، بسبب الظروف الجوية".

وأتم رئيس الكاف تصريحاته حول الأخبار المتداولة باحتمالية تأجيل الدورين نصف النهائي والنهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية: "من الواضح أن هذا جزء من الافتراضات، ومن المقرر أن يقام نصف النهائي في أوائل مايو، سنتكيف حسب الوضع الصحي، إذا كان يجب تغيير الأجندة الخاصة بالمباريات سنقوم بذلك".