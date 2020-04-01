بعد إصابة 35% من أفراده.. فالنسيا يعلن شفاء لاعبيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن شفاء لاعبيه من فيروس كورونا، وتحول نتيجة التحليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.
ونقلا عن صحيفة ماركا الإسبانية، فإن فالنسيا أعلن شفاء جميع أفراد فريقه من فيروس كورونا، بعدما أصيب 35% من عناصر الفريق بالفيروس المستجد.
وكان من ضمن اللاعبين الذين أصيبوا بالفيروس في الفريق هم المدافع الأرجتيني جاراي، والبرتغالي لويس جايا، والفرنسي مانجالا.
وكان فالنسيا قد أعلن إصابة لاعبيه بالفيروس عقب أيام من مباراة أتالانتا التي خاضها الفريق الإسباني في مدينة بيرجامو بإياب دور الـ16 في دوري الأبطال يوم 10 مارس الماضي.
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