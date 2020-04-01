أرسنال يوافق على مد إعارة النني مع بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية تركية أن نادي أرسنال اتخذ قرارًا بتجديد إعارة محمد النني إلى بشكتاش التركي لمدة عام إضافي في موسم 2020-2021.

وقالت صحيفة "أكسام" التركية أن أرسنال رغب من الأساس في بيع عقد محمد النني بشكل نهائي خلال صيف 2020، لكن في ظل الظروف الحالية يدرك صعوبة هذا الأمر وسيتقبل فكرة تجديد الإعارة.

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ويحق لشكتاش التعاقد مع محمد النني بشكل نهائي إذا دفع لأرسنال 18 مليون يورو قبل 30 يونيو المقبل، لكنه في ظل الظروف الحالية أبدى رغبته في تجديد الإعارة بدلًا من شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

وعبر المدير الفني لبشكتاش، سيرجين يالتشين بشكل واضح عن رغبته في استمرار النني مع الفريق وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك من أجل هذا الغرض.

واستطاع محمد النني أن يجد طريقه للمشاركة الأساسية مع بشكاتش ولعب 28 لقاء بقميص الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم.