مصدر في بيراميدز يوضح لمصراوي موقفهم من انتقال رجب بكار للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

وضح مصدر مسؤول في نادي بيراميدز موقفه من رحيل مدافعه الأيمن، رجب بكار، للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الخليج 365 قد نشر في وقت سابق، اقتراب رجب بكار من خلافة فتحي في الأهلي. (طالع التفاصيل من هنا).

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وتواصل "الخليج 365" مع مصدر في بيراميدز، حيث أشار أن رجب بكار رحب بالانضمام للنادي الأهلي، وأبدى رغبته بالموافقة لجميع المسؤولين داخل بيراميدز.

كما أضاف المصدر أن بيراميدز لا يمانع في رحيل رجب بكار بنهاية الموسم الحالي، ولن يبالغ في طلباته المالية للحفاظ على استمرار العلاقة الجيدة بين الناديين.

واختتم بأن بيراميدز ليس لديه مانع في الاستغناء عن بكار بعد اقتراب الفريق من التعاقد مع أحمد فتحي، مع وجود أحمد توفيق وعمر جابر في هذا المركز.