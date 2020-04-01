ميدو يعلق على رحيل ثلاثي الأهلي: "النادي أخطأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علق أحمد حسام ميدو نجم أياكس ومارسيليا وتوتنهام السابق، على رحيل ثلاثي الأهلي حسام عاشور، وشريف إكرامي، وأحمد فتحي، عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقرر الأهلي الاستغناء عن خدمات عاشور مقدما عرض له بإقامة مباراة اعتزال، والتكفل بفترة معايشة في أحد الأندية، فيما قرر إكرامي الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، ورفض فتحي العرض من المقدم من الأهلي لتجديد تعاقده.

وكتب ميدو عبر صفحته على تويتر: "الأهلي أخطأ بعدم الحفاظ على فتحي وإكرامي وعاشور دفعه واحده".

وأكمل مدرب الزمالك والإسماعيلي والمقاصة السابق: "ربما يستطيع الأهلي تعويضهم فنيا ولكن لن يستطيع تعويضهم أبدًا داخل أوضة اللبس".