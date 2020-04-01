محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
علق أحمد حسام ميدو نجم أياكس ومارسيليا وتوتنهام السابق، على رحيل ثلاثي الأهلي حسام عاشور، وشريف إكرامي، وأحمد فتحي، عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.
وقرر الأهلي الاستغناء عن خدمات عاشور مقدما عرض له بإقامة مباراة اعتزال، والتكفل بفترة معايشة في أحد الأندية، فيما قرر إكرامي الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، ورفض فتحي العرض من المقدم من الأهلي لتجديد تعاقده.
وكتب ميدو عبر صفحته على تويتر: "الأهلي أخطأ بعدم الحفاظ على فتحي وإكرامي وعاشور دفعه واحده".
وأكمل مدرب الزمالك والإسماعيلي والمقاصة السابق: "ربما يستطيع الأهلي تعويضهم فنيا ولكن لن يستطيع تعويضهم أبدًا داخل أوضة اللبس".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يعلق على رحيل ثلاثي الأهلي: "النادي أخطأ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.