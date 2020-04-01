بعد رفض فتحي تجديد عقده.. جماهير الأهلي تشيد بانتماء وليد سليمان

أشادت جماهير الأهلي بنجم فريق وليد سليمان اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وبات ضمن الأكثر تداولًا بمصر، وذلك بعدما قبل التجديد بدون شروط، في الوقت الذي رفض فيه أحمد فتحي العرض المقدم من المارد الأحمر.

فكتب حساب الكابيتانو "ريحة الحبايب في الملعب وبرا الملعب بتتمثل في الراجل ده.. الأسطورة مبيبقاش أسطورة بسبب النجيلة الخضرا وبس، الأسطورة بلعبه وبمواقفه برا الملعب، وعشان كده وليد سليمان من ضمن أساطيرنا، وليد لاعب جه لحق الجيل الذهبي، وقدر يوجد لنفسه مكان بينهم ويكتب اسمه بحروف من دهب".

عمرو قال "وليد سليمان ٣٤ واتجددله سنتين وماضي علي بياض وعايز يأمن مستقبله

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أحمد بنا كتب "شكرا وليد سليمان وشكرا لكل من مضاء للأهلي علي بياض دايما الأهلي بابناء المخلصين فوق الجميع".

أحمد قال "وليد سليمان ابن النادي"، حساب باسم اهلاوية كتبت "وسط زحمه تجديد فتحي من قصرنا في حق وليد سليمان وقصة تجديده اللي منعرفش عنها حاجه غير وقت الإعلان فقط كابتن وليد حسبها صح كفة ميزان جمهور الأهلي وحبه تغني عن اى

شئ الحقيقه الأهلي بيدفع للاعيبته ملايين مش ملاليم تخليك تحتاج تقول عاوز كذا عشان تأمين مستقبلي".

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وقالت إيمان "يقولون ع أحمد فتحي قلب الاهلي النابض ولكن قلبة ينبض باعلاء مصلحته ع مصلحة الكيان، وعلى العكس تماما وليد سليمان قلب ينبض بعشق الاهلي وإعلاء مصلحة الكيان فوق الجميع".

ودون عمرو محمود "ياريت نتعامل مع اللاعب بقي انه سلعه بيعمل شغل بياخد عليه اجر، نفكنا بقي من ابن النادي والكلام ده، نتعامل كجمهور مع اللاعيبه انهم موظفين نغير بقي من فكرنا شويه بلاش شغل العاطفه، نستثني فقط لاعب مثل وليد سليمان".

حساب الأهلي اليوم كتب "وليد سليمان: من السهل تعمل فلوس لكن من الصعب تعمل تاريخ".

وقال جلال "وليد سليمان : مش لازم دايماً تحسبها فلوس، لو روحت اي نادي تاني اه هتحقق فلوس بس مش هتحقق بطولات"