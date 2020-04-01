رئيس الإتحاد الإيطالي يكشف موقف يوفنتوس من التتويج بالدوري

كشف جابرييل جرافينا رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن موقف يوفنتوس من التتويج ببطولة الدوري للموسم الحالي، بإعتباره بطل النسخة السابقة.
وقال جرافينا في تصريحات لموقع توتو ميركاتو الإيطاليأن إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم سيكون معقد، خاصة مع تواجد ثلاثة أندية تتنافس على اللقب يوفنتوس، انتر ميلان، ولاتسيو.
وتابع "نادي يوفنتوس ورئيسه يرفض منحه لقب الدوري بإعتباره بطل الموسم الماضي، كما أن هناك أمور نحتاج إلى حسمها على المستوى الدولي، من حيث المشاركين في بطولتي دوري أبطال اوروبا والدوري الاوروبي، وكذلك تحديد الفرق الصاعدة والهابطة".
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