يويفا يعلن تأجيل دوري ابطال أوروبا والدوري الاوروبي لأجل غير مسمي

قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل كل ما يتعلق بمسابقات الأندية، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم القادم 2020-2021 لأجل غير مسمى، وتأجيل كل اللقاءات الدولية والودية المقررة في سنة 2020 إلى موعد لاحق. كل اللقاءات الدولية والودية المقررة في سنة 2020 إلى موعد لاحق. كما اعلن يويفا عن إلغاء نهائيات أمم أوروبا لتحت 17 سنة، ونهائيات أمم أوروبا لتحت 19 سنة سيدات، واللتين كانتا مقررتين في مايو ويوليو. أوروبا لتحت 17 سنة، ونهائيات أمم أوروبا لتحت 19 سنة سيدات، واللتين كانتا مقررتين في مايو ويوليو. بجانب تأجيل نهائيات أمم أوروبا لتحت 17 سنة للسيدات، تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات.

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