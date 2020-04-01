ظهر أحمد فتحي نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر لأول مرة مع مسؤلي نادي بيراميدز بعد إعلانه الرحيل بشكل رسمي عن النادي الأهلي اليوم .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحمد فتحي مع مسئولي نادي بيراميدز حيث يتطلع نادي بيراميدز للتعاقد مع أحمد فتحي لمدة 3 مواسم مقبلة مقابل 45 مليون جنيه . وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحمد فتحي مع مسئولي نادي بيراميدز حيث يتطلع نادي بيراميدز للتعاقد مع أحمد فتحي لمدة 3 مواسم مقبلة مقابل 45 مليون جنيه . ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة عن انتقال أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحمد فتحي يظهر مع مسؤلي نادي بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.