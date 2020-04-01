الإتحاد الإيطالي يدرس عدة مقترحات لإستئناف الدوري

يدرس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، عدة مقترحات من أجل إستئناف بطولة الدوري، بعد أن توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال جابرييل جرافينا رئيس الإتحاد الإيطالي في تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية إنه

لا يمكن وضع توقعات حول مدة إنتشار فيروس كورونا، أو وقت إنتهاء الأزمة، مشيراً إلى أن البلاد تعيش حالة طارئة، بمجرد تخطيها ستسير الأمور للأمام.

وأردف "العزل الكامل ممتد حتى 18 أبريل الجاري، وهناك مقترح بإن يتم إستئناف مباريات الدوري الإيطالي في 20 مايو المقبل، أو مطلع يونيو".

يذكر أن منافسات الدوري الإيطالي توقفت بعد إنتشار الفيروس في إيطاليا، وظهور حالات إصابة للاعبي الأندية والتي بدأت بالمدافع روجاني لاعب يوفنتوس.