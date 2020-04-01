نجم باريس سان جيرمان يكشف حقيقة إصابة هازارد

كشف الدولي البلجيكي توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حقيقة الإصابة التي تسبب فيها لمواطنه إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني.
وكان هازارد تعرض للإصابة بعد تدخل منمونييه، خلال لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا، والتي جمعتهما في نوفمبر الماضي.
وقال مونييه في تصريحات لشبكة صحفية بلجيكية إنه لم يتسبب في إصابة هازارد، وإنما هو من اصطدم بي وذلك هو سبب إصابته.
وتسببت الإصابة في غياب هازارد 3 أشهر، حتى فبراير الماضي، ومع عودته للملاعب عاودته الإصابة مرة أخرى.
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