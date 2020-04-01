بهذه الرسائل.. جماهير الأهلي تودع أحمد فتحي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء

تصدر نجم دفاع النادي الأهلي أحمد فتحي، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ابلغ بشكل رسمي إدارة النادي برحيله نهاية الموسم.

ودشن رواد مواقع التواصل من جماهير الأهلي ومحبي اللاعب هاشتاج أحمد فتحي، متقدمين له بالشكر والتقدير طوال الفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء والذي سجل خلاله تاريخ

حافل من البطولات.

ووجهت جماهير الأهلي، بعدد من الرسائل لنجم دفاع الأهلي، أبرزها " انه كان لابد أن يختم تاريخه الكروي ب" التيشيرت الأحمر " بالنادي الأهلي.

وقال آخرون ، انه لا أحد يستطيع إنكار دور أحمد فتحي الهام وسط صفوف النادي الأهلي ، مشيدين

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وأبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع اللاعب.