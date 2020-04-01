مارسيلو يتمسك بالإستمرار مع ريال مدريد رغم الإغراءات

كشفت تقارير اسبانية عن تمسك الدولي البرازيلي مارسيلو بالبقاء في صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية أن مارسيلو يسعي للاستمرار

حتي نهاية عقده مع الفريق الملكي في 2022 ليختتم مسيرته مع الفريق الذي انضم له عام 2006.

يحظي المدافع البرازيلي باهتمام كبير من فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الايطالي، الا أن اللاعب يفضل البقاء في اسبانيا، خاصة وان ادارة ريال مدريد لن تجبره علي الرحيل في الانتقالات المقبلة تاركة له حرية اتخاذ القرار.