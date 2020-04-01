الجزائر تستعين بـ فوزي غلام في حملة توعية بمخاطر كورونا

استعان الاتحاد الجزائري لكرةالقدم، باللاعب فوزي غلام المحترف في صفوف فريق نابولي الإيطالي، لبث حملة توعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد.
ونشر الاتحاد مقطعاً مصوراً ظهر
كما ظهر في المقطع اللاعب نبيل بن طالب المحترف في صفوف نيوكاسل الإنجليزي، وهو يحث الشعب الجزائري على إتباع تعليمات الدولة والالتزام بالحجر المنزلي هذه الفترة.
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