أحمد عبد الغني يكشف سبب فشل إنتقاله إلى الأهلير

كشف أحمد عبد الغني مهاجم حرس الحدود السابق، أن الأهلي والزمالك كانا يتسابقان لضمه، وكان قريب من الإنضمام إلى الفريق الأحمر ولكن الصفقة فشلت.
وقال عبد الغني في تصريحات لقناة الزمالك أن خلال كل موسم كان كلمن الأهلي والزمالك يتصارعان لضمه من حرس الحدود مع زميله أحمد عيد عبدالملك.
وأضاف "أخر موسم لي مع حرس الحدود في 2009 كان الإتفاق مع الأهلي لضمي، ولكنكامل أبو علي رئيس المصري كان يريد ضمي وعيد، وقدم عرض ضخم لضمنا، ومنحنا 5 ملايين جنيه في الموسم، في توقيت لم يكن عقد أي لاعب لا يزيد عن مليون جنيه".
كشف أحمد عبد الغني مهاجم حرس الحدود السابق، سبب منعه من الانتقال إلى الأهلي في وقت سابق.
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