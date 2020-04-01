اخبار الرياضه

أحمد عبد الغني يكشف سبب فشل إنتقاله إلى الأهلير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف أحمد عبد الغني مهاجم حرس الحدود السابق، أن الأهلي والزمالك كانا يتسابقان لضمه، وكان قريب من الإنضمام إلى الفريق الأحمر ولكن الصفقة فشلت.

وقال عبد الغني في تصريحات لقناة الزمالك أن خلال كل موسم كان كل

من الأهلي والزمالك يتصارعان لضمه من حرس الحدود مع زميله أحمد عيد عبدالملك.

وأضاف "أخر موسم لي مع حرس الحدود في 2009 كان الإتفاق مع الأهلي لضمي، ولكن

كامل أبو علي رئيس المصري كان يريد ضمي وعيد، وقدم عرض ضخم لضمنا، ومنحنا 5 ملايين جنيه في الموسم، في توقيت لم يكن عقد أي لاعب لا يزيد عن مليون جنيه".

كشف أحمد عبد الغني مهاجم حرس الحدود السابق، سبب منعه من الانتقال إلى الأهلي في وقت سابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عبد الغني يكشف سبب فشل إنتقاله إلى الأهلير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا