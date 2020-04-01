باولو ديبالا: فيروس كورونا ليس بمزحة واسألوني أنا!

صرح باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي لموقع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم “AFA”، ان فيروس COVID-19 ليس بكذبة، ويجب على الجميع توخي الحذر، قائلاً “فيروس كورونا ليس بمزحة”.

ويعتبر “باولو ديبالا” أول حالة أُصيبت الفيروس التاجي، داخل صفوف يوفنتوس لكن اللاعب أنكر ذلك في البداية ليعود مرة أخرى ويعلن إصابته بالفيروس، وقرر دخول العزل الصحي بصحبة صديقته أوريانا.

وأعترف اللاعب الدولي الأرجنتيني انه لم يعتقد على الإطلاق ان يحدث له ذلك وقال: “لم أتوقع ان يحدث لي ذلك، يموت الكثير من الناس هنا في إيطاليا كل يوم، والأمور أصبحت سيئة للغاية”.

وأكمل “لم يعد بالإمكان معالجة الحالات بعد الآن، لأن اعداد المصابين تزداد كل يوم، ولهذا السبب أرسلت العديد من البلدان أطبائها إلى هنا، إنها ليست كذبة، عليك أن تكون حذرًا. يجب أن يبقى الناس في منازلهم”.

وأضاف: “كنت أعاني من سعال شديد، وشعرت بالتعب وعندما نمت، شعرت بالبرد، ولم أتوقع في البداية ان هذه أعراض الإصابة بالفيروس، لذلك لم أفكر في ما يمكن أن يحدث، لكن حدث ذلك للزميلين بليز ماتويدي ودانييلي روجاني وكنت انا آخرهم”.

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وتابع: “كان لدينا صداع، لكن كان من المستحسن عدم تناول أي شيء حتى أعطانا النادي الفيتامينات ومع مرور الوقت شعرنا بتحسن، إنها تأثر على نفسية الإنسان. كنت خائفًا في البداية، ولكن لا بأس الآن أصبح الأمر عاديًا”.

واختتم: “عندما كنت أتدرب شعرت بالتعب بشكل أسرع من الطبيعي. لكنني قررت الاستكمال، وبعد خمس دقائق شعرت بضيق شديد في التنفس، وحينها أدركنا أن هناك شيئًا غير طبيعي، وأجرينا التحاليل والاختبارات التي أكدت اصابتي بالفيروس”.

ديبالا يُطمئن جماهير يوفنتوس

وبعث “ديبالا” رسالة إلى جماهير يوفنتوس وعشاق كرة القدم من خلال موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، حيث قال أنهم بخير مشيرًا إلى صديقته “أوريانا ساباتيني” المُصابة هي الأخرى بالفيروس.