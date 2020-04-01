حرب كلامية بين جيرو وبنزيمة تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي

فرضت حرب كلامية بين جيرو وبنزيمة كلمتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعدما تبادل مهاجما المنتخب الفرنسي السخرية من بعضهما البعض.

وكانت البداية من مهاجم ريال مدريد، الذي خرج في بث مباشر عبر موقع “انستجرام”، حين وجه أحد المتابعون سؤالاً للمهاجم الفرنسي عن المقارنة بينه وبين خليفته في هجوم المنتخب الفرنسي “أوليفيه جيرو”، وبدأت حرب كلامية.

ورد بنزيمة ساخرًا من الأخير واصفًا نفسه بسيارة”الفورمولا 1” ونجم آرسنال السابق بسيارة “الكارتينج”، ولمن لا يعرف الكارتينج فهي سيارة ألعاب صغيرة، يقودها الهواة من أجل السباق فيما بينهم والمرح.

وكان لدى بنزيمة بعض التعليقات المثيرة للاهتمام عندما سُئل عن مواطنه “أوليفييه جيرو”، اللاعب الذي حلّ محله في خط هجوم منتخب فرنسا، ومعروف أن بينهما حرب فنية انتقلت لكلامية على مواقع التواصل.

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وقام مهاجم نادي تشيلسي “أوليفييه جيرو” بالرد على مواطنه، والذي دون مقدمات قرر مهاجمته والسخرية منه، وطرح نفس السؤال على جيرو خلال لقاء مع “Befoot”، وحصل على فرصة للرد حين قال موجهًا حديثه لبنزيما “أنا بطل العالم .. اذهب انت للكارتينج -الهو انت بالسيارات اللعبة-“.

وحاول بنزيمة تبرير ما قاله، بتصريحات جديدة قال فيها “الناس فقط اقتطعت ما قلته بخصوص سياراة الفورمولا 1 والكارتينج، ولم تهتم بما ذكرته عن تأثير أوليفيه في صفوف المنتخب الوطني”.

يذكر أن بنزيمة وبعد مشاركته في كأس العالم 2014، حرم من تمثيل منتخب بلاده نتيجة تورطه في الفضيحة الجنسية لزميله “ماتيو فالبوينا”، والتي تصدى لها المدرب “ديديه ديشان” بصرامة شديدة.