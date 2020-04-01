لأول مرة منذ الحرب العالمية .. إلغاء بطولة “ويمبلدون” المفتوحة للتنس

أعلنت الجهات المسؤولة إلغاء بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ، بشكل رسمي، في أعقاب تفشي فيروس “كورونا” في العالم، وتهديده للحياة البشرية.

وأكد نادي عموم إنجلترا يوم الأربعاء أن البطولة الأهم في رزنامة كرة المضرب “ويمبلدون”، وهي واحدة من مراكز التقويم الرياضي الصيفي البريطاني، قد ألغيت بسبب وباء “كوفيد-19″، وهي المرة الأولى التي لن تُقام فيها البطولة منذ الحرب العالمية الثانية.

,كان من المقرر أن تستمر البطولة من 29 يونيو حتى 12 يوليو ، ولكن مع استعداد مسؤولي التنس لمحادثات طارئة هذا الأسبوع، أصبح الإلغاء سريعًا وأمرًا لا مفر منه. على عكس الأحداث الرياضية التي تلعب في يوم واحد، فإن بطولة ويمبلدون تشبه المهرجان الذي يقام على مدى أسبوعين في العاصمة لندن.

مع رد فعل اللاعبين على الإعلان ، تركز الاهتمام بشكل خاص على أنجح لاعبين في ويمبلدون، روجر فيدرير وسيرينا ويليامز، حيث في ظل تقدم عمرهما إلى 38 عامًا قد لا يحصلا على فرصة المشاركة في واحدة من البطولات الكبرى الرئيسية مرة أخرى.

وقال إيان هيويت، رئيس نادي عموم إنجلترا ، في بيان “هذا قرار لم نتخذه باستخفاف، وقد فعلنا ذلك مع مراعاة للصحة العامة، التي حتُمت علينا إلغاء المنافسات، فالأهم هو صحة الناس جمعاء، لذلك اتخذنا قرارانا بمشورة الجميع”.