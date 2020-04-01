من لائحة تضم 12 لاعب.. عمن سيستغني زيدان في ريال مدريد؟

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني حدد أسماء اللاعبين الـ 12 الراحلين عن ريال مدريد بداية الموسم المقبل.



ويتواجد حالياً على قائمة الميرنغي 37 لاعباً، بينما قوانين رابطة الدوري الإسباني تجبر كل فريق على تحديد 25 لاعباً فقط.



وأشارت الصحيفة في مقال لها اليوم الأربعاء أن "زيزو" حدد بالفعل أسماء اللاعبين الـ12، جاء على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده في حزيران/يونيو 2021، إضافة للويلزي غاريث بايل والكولومبي خاميس رودريغز، اللذان يعدان من أصحاب الأجور العالية في الريال.



وضمت القائمة أيضاً المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنضم إلى صفوف النادي الملكي الصيف الماضي، وكذلك لوكاس فاسكيز الذي ينتهي عقده الموسم المقبل، كما اشتملت القائمة على كل من المغربي أشرف حكيمي المعار لبوروسيا دورتموند الألماني وآخرين.

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