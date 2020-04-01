تعليق مباريات دوري أبطال أوروبا "حتى إشعار آخر"



رضخ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للأمر الواقع يوم الأربعاء وقرر تعليق كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "حتى إشعار آخر" بسبب تفشي وباء كورونا.



كما قرر تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو حزيران ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى 2021.



كما تأجلت المباريات النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي ونهائي دوري الأبطال للسيدات والتي كانت مقررة كلها في مايو أيار.



وبينما تأمل معظم مسابقات الدوري في أوروبا في استكمال الموسم المحلي فور رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا قال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في وقت سابق إن الموسم الحالي قد لا ينتهي إذا لم يتم استئناف المسابقات قبل نهاية يونيو حزيران رغم أنه لم يستبعد امتداده إلى الموسم المقبل.



وخلال مؤتمر عبر الفيديو ضم 55 من الاتحادات الأعضاء تم مناقشة طائفة من الموضوعات بشأن الأزمة والخيارات المتاحة أمام مسؤولي اللعبة في الأسابيع المقبلة.



وقال مصدر حضر الاجتماع إنه بينما لم يتم اتخاذ قرارات أخرى نظرا لحالة عدم اليقين بشأن المدة التي سيستغرقها احتواء الفيروس إلا أن الأولوية ستكون لاستكمال الموسم المحلي.



وقررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أيضا منح الأندية المزيد من الوقت لاستكمال أوراق تراخيص المشاركة في الموسم القادم وتعليق الأحكام التي تطالب الأندية بتقديم معلومات مالية مستقبلية.



المصدر: رويترز