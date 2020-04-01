انت الان تتابع بسبب كورونا.. تعليق مباريات دوري أبطال أوروبا "حتى إشعار آخر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بعدما تحدثت تقارير صحفية عن أن هناك اتجاه لإقامة مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جماهير، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق كل مباريات المسابقتين "حتى إشعار آخر" بسبب تفشي وباء كورونا.
رضخ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للأمر الواقع اليوم الأربعاء (أول أبريل/ نيسان 2020) وقرر تعليق كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "حتى إشعار آخر" بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوبيد-19).
كما قرر تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو/ حزيران ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2020التي تم تأجيلها إلى 2021. كما تأجلت المباريات النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي ونهائي دوري الأبطال للسيدات والتي كانت مقررة كلها في مايو/ أيار.
وبينما تأمل معظم مسابقات الدوري في أوروبا في استكمال الموسم المحلي فور رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في وقت سابق إن الموسم الحالي قد لا ينتهي إذا لم يتم استئناف المسابقات قبل نهاية يونيو/ حزيران رغم أنه لم يستبعد امتداده إلى الموسم المقبل.
وكانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية قد ذكرت على موقعها بالإنترنت اليوم الأربعاء أن اليويفا ومسؤولي مسابقات الدوري متفقون على استكمال المنافسات المحلية والقارية لموسم 2019 / 2020 قبل بداية الموسم المقبل، وأن هناك اتجاها لإقامة مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جماهير.
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