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تمديد إيقاف النشاط الرياضي في الجزائر حتى 19 أبريل

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رويترز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، الأربعاء، تمديد إيقاف المنافسات الرسمية حتى 19 أبريل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس .

وقالت الوزارة في بيان إن القرار جاء «متزامنا مع تعليمات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بتمديد حالة الحجر الصحي في بعض ولايات البلاد».

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ويستمر بذلك تأجيل جميع المنافسات المحلية والقارية والمعسكرات والتجمعات حتى 19 أبريل.

وأضافت الوزارة أنه سيتعين على الجميع الانتظار إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري لمعرفة تطور الأمور وإمكانية عودة المنافسات حال زوال الوباء.

وكانت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية أعلنت، الثلاثاء، تأجيل النسخة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في مدينة وهران إلى 2022.

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