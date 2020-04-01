بواتينغ: لست مضطرا للرحيل عن بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

تحدث لاعب ​بايرن ميونيخ​ الالماني ​جيروم بواتينغ​ عن مستقبله مع النادي البافاري.

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كلام بوتينغ جاء في تصريحات نقلتها صحيفة كيكر الالماني حيث قال:" لست مضطرا للرحيل عن بايرن ميونخ، وعقد مع النادي يستمر حتى 2021".

كما تحدث بواتينغ عن تجديد عقده مع الفريق الالماني قائلا:" تجديد عقدي؟، يجب أن يفتح النادي باب المفاوضات معي على أي حال".

هذا وكان المدافع الالماني الذي يبلغ من العمر31 عام قد ارتبط الصيف الماضي بالكثير من التقارير التي تحدثت عن امكانية رحيله عن صفوف الفريق البافاري.