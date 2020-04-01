شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اومتيتي يفضل اللعب لنادي تشلسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 تحدثت تقارير صحفية انكليزية عن تفضيل مدافع نادي ​برشلونة​ ​صامويل اومتيتي​ اللعب لنادي ​تشيلسي​ بدلا من ​ارسنال​ الموسم المقبل

وبحسب شبكة تريبال فوتبول فان المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي قد اخبر المقربين اليه رغبته باللعب مع البلوز الموسم المقبل تحت اشراف المدرب الانكليزي ​فرانك لامبارد​. وكان نادي برشلونة سابقا قد اخبر اومتيتي الموافقة على بيعه في سوق الانتقالات القادمة بسبب كثرة الاصابات التي تعرض لها اللاعب هذا الموسم . ولم يتمكن بطل كأس العالم مع المنتخب الفرنسي عام 2018 من المشاركة مع النادي الكتالوني هذا الموسم سوى في 11 مباراة فقط.

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