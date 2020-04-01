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ويست هام مهتم بمهاجم برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

اشارت تقارير صحفية الى رغبة نادي ​ويست هام يونايتد​ الانكليزي في تعزيز هجومه من نادي ​برشلونة​.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فان المطارق يرغبون في ضم مهاجم برشلونة الدينماركي ​مارتين برايثوايت​ في سوق الانتقالات المقبل.

وعلى الرغم من انتقاله الى النادي الكتالوني في صفقة استثنائية لتعويض اصابة ديمبلي الا ان برايثوايت قد يكون في طريقه للرحيل عن ملعب كامب.

هذا ويتطلع برشلونة الى تحقيق ربح مادي من خلال صفقة برايثويت الذي تمكن من تسجيل 8 اهداف في 30 مباراة هذا الموسم.

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