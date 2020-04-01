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كاريلي يستعد للموسم الجديد بتصعيد محور وظهير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات جدة

جمع مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم أحمد كعكي جوازات لاعبي الفريق الأول كخطوة استباقية للتحضير الذي يسبق الاستعدادات للموسم المقبل.

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وتترقب إدارة النادي الأوضاع الحالية المتمثلة في تفشي وباء كورونا الجديد، الأمر الذي أدى إلى تعطيل النشاط الرياضي، وكذلك ما تسفر عنه قرارات وزارة الرياضة حيال استكمال منافسات الموسم الحالي من عدمه، ومن ثم عقد اجتماعات متتالية بالجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي لحسم عدة أمور، خاصة في حالة إلغاء الدوري، حيث سيكون في مقدمة الأمور المستقبلية، تحديد الوجهة التي سيستقر عليها الاختيار لإقامة المعسكر الخارجي الصيفي استعدادا للموسم.

كما سيتم حسم قائمة اللاعبين بالفريق الأول الذين سيستمرون للموسم المقبل إلى جانب العناصر التي ستغادر بالمخالصة المالية أو الإعارة لبدء ترتيبات التعاقد مع لاعبين آخرين، علما بأن كاريلي بدأ فعليا في الترتيب للموسم المقبل من خلال مطالبته بضم لاعبي فريق درجة الشباب بالنادي، عوض الناشري ومحمد العوفي اللذين يشغلان خانتي المحور والظهير الأيسر إلى الفريق الأول للوقوف على مستوياتهما عن قرب.

وقد يسفر الاستغناء عن عدد من اللاعبين المحليين في الفريق الأول مقابل ضم المزيد من لاعبي درجة الشباب وإجراء عدة اختبارات فنية خلال فترة الصيف قبل الاختيار من بينهم، ولا سيما أن المدرب كان حريصا على مشاهدة عدد من لقاءات فريق درجة الشباب في الدوري قبل توقف الأنشطة الرياضية.